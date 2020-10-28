Воспитанница алтайского футбола помогла сборной России выиграть у команды Турции

Воспитанница алтайского футбола Анна Беломытцева помогла сборной России одержать победу над командой Турции. Отборочный матч чемпионата Европы-2022 среди женщин состоялся во вторник, 27 октября, в Москве и завершился победой российских футболисток со счетом 4:2. Всю игру на поле провела защитница московского "Локомотива" Анна Беломытцева.

В первом тайме россиянки забили дважды. На 13-й минуте счет открыла Нелли Коровкина, а на 22-й минуте Маргарита Черномырдина закрепила преимущество хозяек поля. Сразу после перерыва вновь отличилась Черномырдина и довела счет до крупного. На 49-й минуте Наталья Машина забила четвертый гол. После этого россиянки расслабились и позволили турчанкам отыграть два мяча на 77-й и 87-й минутах. В итоге победа – 4:2.

За два тура до финиша отборочного турнира российские девушки гарантировали себе второе место и попробуют пробиться в финальный турнир через стыковые матчи.

Беломытцева полностью провела в отборе без замен все восемь игр. За это время наша сборная пропустила лишь пять мячей, причем три – от фаворита группы: команды Нидерландов. Всего 23-летняя Беломытцева сыграла за сборную России 35 матчей, в которых забила один гол.

Напомним, она начала заниматься футболом в ДЮСШ Троицкого района. Затем играла за барнаульский "Алтай". С 2013 по 2018 год выступала за "Рязань-ВДВ". В составе "десантниц" завоевала золото и серебро чемпионата России. По итогам сезона 2018 года вошла в символическую сборную чемпионата страны.

В начале 2019 года Беломытцева перешла в московский "Локомотив" и стала со своим новым клубом серебряным призером чемпионата страны. В нынешнем чемпионате за четыре тура до финиша "Локо" пока также занимает второе место вслед за девушками из ЦСКА.