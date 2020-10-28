Врач предупредил о возможности одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, что среди случаев смерти от коронавируса могли оказаться и те, кто скончался от осложнений гриппа. Врач отметил, что грипп является серьезным заболеванием с тяжелыми осложнениями.

Специалист уверен, что среди смертей, которые приписали к коронавирусной статистике, есть те, кто скончался от последствий гриппа. По мнению Зверева, болезни накладываются друг на друга и усложняют ситуацию.

"Грипп накладывается на коронавирус. Я думаю, его будет меньше, чем обычно бывает, чем два-три года назад. Обычно он идет с востока. А сейчас страны разобщены, границы закрыты, эпидемия будет медленнее развиваться", – сказал он в беседе с радио Sputnik.