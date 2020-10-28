Солистка группы Little Big Соня Таюрская показала свое фото четырехлетней давности и рассказала о том, как она худела. За сутки ее пост собрал более 100 тысяч лайков.
"Фото слева – это 2016 год. Три месяца я питалась только жидкими супами и овощами. Вес на фото 48 кг. Продержался этот вес ровно два месяца. После я ушла в жуткий зажор и набрала больше 10 кг. С того момента начались адские качели +5, -3, +7, -2, в итоге я заработала РПП и промучилась три года", – написала девушка.
Таюрская отметила, что сейчас она ест то, что хочет, и довольна своей фигурой. Софья хотела бы вернуться к 48 кг, но мучить себя ради этого больше не готова.
Комментарии
зачем она тенями расширяет и без того широкопоставленные глаза?
не раскрыта тема, расходимся
была хорошенькая в 16 году. что заставило ее так испортиться? фу в че превратилась
на левой фотке (где дойки рукой прикрыла) посимпатичнее будет.
Амик, больше девок красивых и голых!!!
А слева не Сати Казанова?
При 48 кг была более секси. Да и сисьге как то зрительно больше были.
Справа уже отъетая опа.
У женщины должна быть отъетая опа
Хищник против Чужого )))
Ей бы до 75 кг поправиться чтобы на женщину похожа стала, а то песец какой-то...
28.10.2020 13:13
- гость -
Амик, больше девок ... голых!!!
Красивых не обязательно!
28.10.2020 15:28
Ржевский-Харламо
Ты свои извращенные вкусы людям не навязывай. Мало кто любит тыкать в кусок жира.
28.10.2020 15:53
- гость -
Не хочу тебя разочаровывать, но это не так.