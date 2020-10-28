Солистка группы Little Big Соня Таюрская показала свое фото четырехлетней давности и рассказала о том, как она худела. За сутки ее пост собрал более 100 тысяч лайков.

"Фото слева – это 2016 год. Три месяца я питалась только жидкими супами и овощами. Вес на фото 48 кг. Продержался этот вес ровно два месяца. После я ушла в жуткий зажор и набрала больше 10 кг. С того момента начались адские качели +5, -3, +7, -2, в итоге я заработала РПП и промучилась три года", – написала девушка.

Таюрская отметила, что сейчас она ест то, что хочет, и довольна своей фигурой. Софья хотела бы вернуться к 48 кг, но мучить себя ради этого больше не готова.