"ВАЛЛ·И" назвали самым любимым мультиком россиян за последние 20 лет

Научно-фантастический мультфильм "ВАЛЛ·И" занял первое место в списке любимых мультиков россиян за последние 20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект "Кино Mail.ru".

"Проект "Кино Mail.ru" изучил анимационные фильмы, выпущенные с начала 2000 года, и выявил те из них, которые зрители оценивали чаще и выше остальных. В результате рейтинг возглавил научно-фантастический мультфильм студии Pixar "ВАЛЛ·И", обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус", – говорится в исследовании.

В тройку лидеров также попали первые части франшиз "Ледниковый период" и "Как приручить дракона". В десятке оказался "Шрек", "Зверополис", "Холодное сердце", а также классика Хаяо Миядзаки – "Унесенные призраками" и "Ходячий замок".