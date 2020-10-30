В России снова зарегистрировали рекорд по суточному приросту больных COVID-19

За последние сутки в России выявили 18 283 новых случая заражения коронавирусом – новый рекорд с начала пандемии в стране. Общее число больных достигло 1 599 976 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+5268). Второе место занимает Санкт-Петербург (+801), третье – Московская область (+524). Алтайский край с 219 инфицированными на 14-й строчке.

С выздоровлением из больниц выписали 14 519 человек, всего переболеть успели 1 200 560 россиян. С подтвержденным коронавирусом скончались 355 пациентов, общее число летальных исходов достигло 27 656.