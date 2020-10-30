В России снова зарегистрировали рекорд по суточному приросту больных COVID-19

За последние сутки в России выявили 18 283 новых случая заражения коронавирусом – новый рекорд с начала пандемии в стране. Общее число больных достигло 1 599 976 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+5268). Второе место занимает Санкт-Петербург (+801), третье – Московская область (+524). Алтайский край с 219 инфицированными на 14-й строчке.
С выздоровлением из больниц выписали 14 519 человек, всего переболеть успели 1 200 560 россиян. С подтвержденным коронавирусом скончались 355 пациентов, общее число летальных исходов достигло 27 656.
Комментарии
Задолбали с такими заголовками.
Во-первых, это Москва прибавила 1200 за день и 1500 за два дня.
Во-вторых, по выздоровевшим тоже рекорд.
Задолбали писать подобную чушь! Только в Алтайском крае 2 300 000 человек, в официальных сводках 1 500 000 зараженных, переболевших. Не знаю ни одной семьи, кто бы не болел, перебол, умер. Поверю, что в России, 1 500 000 еще не заразились, но не наоборот!
Хватит страх нагонять. В Москве снижение. Болеют все. Осень.
30.10.2020 18:06
Я гостю 17:09
Бредятина.