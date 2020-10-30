Ефремов решил отбывать наказание в московском СИЗО вместо чувашской колонии

Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов будет отбывать срок в Москве, в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. Такой выбор позволит артисту чаще связываться с родными и каждый вечер звонить на волю.
Как написала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович в своем Facebook, ранее Ефремова собирались отправить в колонию в Чувашию, однако условия в хозяйственном отряде значительно лучше.
"В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах (на фото), они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными", – написала Литвинович.
Кроме того, из хозотряда заключенные раньше выходят по УДО, а в СИЗО-5 есть "прекрасный зал" для культурных мероприятий, где Ефремов может выступать. В свою очередь, адвокат Роман Филиппов заявил РБК, что защита актера пока не имеет данных, где именно актер будет отбывать свое наказание.
Как ранее сообщил amic.ru, Михаил Ефремов начал писать сценарий в изоляторе. По словам представителя артиста Владимира Васильева, Ефремов во время отбывания наказания планирует создать и развивать театр. Однако не исключено, что за решеткой у него будут и другие обязанности.
Комментарии
Зашибись! Убил человека и еще выбирает, где именно ему сидеть! Остановите землю, я сойду...
не знали, что заключенные могут выбирать сизо, как какой-нибудь санаторий - туда хочу, туда не хочу, интересненько
Он хотя бы это заслужил. Не долбил по клаве про смену рыжима, как здесь некоторые.