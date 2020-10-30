Минпромторг выявил сложности с медицинским кислородом в 20 регионах страны

Минпромторг выявил сложности с медицинским кислородом более чем в 20 российских регионах. Глава ведомства Денис Мантуров посетил заводы "Линде Газ Рус" и "Криогенмаш", на которых производится технический газ для медучреждений.

По словам министра, в 2019 году производство кислорода в газообразном состоянии превысило 7,5 млн кубометров, а в жидком – 98 тысяч тонн. В первом полугодии 2020 года производства успели произвести на 40% больше медицинского кислорода, что говорит о повышенном потреблении вещества на фоне пандемии.

Среди проблемных регионов министерство выделяет Московскую, Тверскую, Калужскую, Омскую и Тюменскую область, а также Чувашию, Хабаровск и Красноярский край, пишет РБК.