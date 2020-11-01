Путин освободил от должности начальника штаба Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности руководителя главного штаба войск Нацгвардии Сергея Ченчика.

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации – первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", – поручил Владимир Путин.

С чем связано такое решение, в тексте указа не сообщается. Документ вступил в силу 31 октября.

Сергею Ченчику 58 лет. Руководил главным штабом войск Нацгвардии с 20 мая 2016 года. До этого на протяжении шести лет возглавлял полицию Северо-Кавказского федерального округа. Участник боевых действий в Чечне.