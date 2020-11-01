Путин освободил от должности начальника штаба Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности руководителя главного штаба войск Нацгвардии Сергея Ченчика.
Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить генерал-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации – первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", – поручил Владимир Путин.
С чем связано такое решение, в тексте указа не сообщается. Документ вступил в силу 31 октября.
Сергею Ченчику 58 лет. Руководил главным штабом войск Нацгвардии с 20 мая 2016 года. До этого на протяжении шести лет возглавлял полицию Северо-Кавказского федерального округа. Участник боевых действий в Чечне.
Комментарии
Участник боевых действий в Чечне....
Главное не победа, главное участие
1.11.2020 09:01
- гость -
Участник боевых действий в Чечне....
Главное не победа, главное участие
Цинично, но вы правы...
Где то нач. штаба прокололся, раз, даже в бункере страшно стало.
бункерный дед зачистки проводит, оставляет только тех, кто пойдет с ним до конца
Ротация по замкнутому кругу.
Кадырку в Росгвардию!!!!!!!!!!!!!!!!! Главарем!
Ну и РОЖА!!!! КРЫСА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!