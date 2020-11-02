Голубая Луна на Хэллоуин. Соцсети заполонили снимки необычного полнолуния

Хэллоуин в 2020 году определенно удался, в канун Дня всех святых жители могли наблюдать второе полнолуние октября. Такую луну называют голубой. В этом году необычна она тем, что это первое такое полнолуние на Хэллоуин за 40 лет. В следующий раз подобное зрелище можно будет наблюдать только в 2039 году. Кроме того, впервые после окончания Второй мировой войны (а точнее, с 1944 года) "голубую Луну" на Хэллоуин могли наблюдать в Европе, Америке, Азии и на других континентах, – пишет Mail.ru.
From Seattle tonight #bluemoon #Halloween2020 pic.twitter.com/kQWajGVQro— Tim Durkan (@timdurkan) November 1, 2020
blue moon#photography#満月 #moon#moonlight #BlueMoon pic.twitter.com/MqVFMvZjAh— 十六夜 (Izayoi) (@calmer_night) October 31, 2020
Комментарии
"Голубая луна, голубая лунааааа"
Младший брат любовью чистой, королеву полюбил
И однажды ей в лесу, в лесу тенистом, свое сердце подарил
Ну а старший выбрал чудо, одиночество небес
И все знали, что он никогда не будет покорителем невест.
Припев:
Голубая луна всему виной,
Все в округе говорили.
Этой странной любви,
Этой странной любви