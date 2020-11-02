Голубая Луна на Хэллоуин. Соцсети заполонили снимки необычного полнолуния

Хэллоуин в 2020 году определенно удался, в канун Дня всех святых жители могли наблюдать второе полнолуние октября. Такую луну называют голубой. В этом году необычна она тем, что это первое такое полнолуние на Хэллоуин за 40 лет. В следующий раз подобное зрелище можно будет наблюдать только в 2039 году. Кроме того, впервые после окончания Второй мировой войны (а точнее, с 1944 года) "голубую Луну" на Хэллоуин могли наблюдать в Европе, Америке, Азии и на других континентах, – пишет Mail.ru.