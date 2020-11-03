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В ФНС рассказали, как правильно заплатить имущественный налог в 2020 году

, ИА "Амител"
Срок уплаты налогов на транспорт, имущество и землю истекает 1 декабря 2020 года
Фото: advokat-prikul.ru

Фото: advokat-prikul.ru

Жители региона в 2020 году должны заплатить налоги на сумму 3,8 млрд рублей. Из них почти 2 млрд рублей – транспортный налог, 1,154 млрд рублей – налог на имущество, 682 млн рублей – на землю. В среднем каждый собственник должен заплатить за имущество 1200 рублей, за авто – 3800 рублей, за участок – 860 рублей.

В этом году появились дополнительные льготы для предпенсионеров, а также новые способы уплаты налогов. Чтобы плательщикам было проще разобраться, на сайте ФНС России создали цифровых помощников – чат-бот, промостраницу и обновленный "Личный кабинет".  

Уведомления об уплате налогов получат 1,2 млн жителей Алтайского края. По почте направлено 900 тысяч уведомлений, 300 тысяч – выгружено в "Личный кабинет". Если до 1 ноября налогоплательщик не получил уведомление, ему необходимо обратиться в налоговую инспекцию.

Какие льготы появились в 2020 году?

При расчете земельного налога в 2020 году впервые применили новые результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, безопасности и иного специального назначения, вступившие в силу с 2019 года. Посмотреть их можно, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости. За счет изменения кадастровой стоимости земельных участков в связи с переоценкой земель, а также по решениям комиссий налогооблагаемая база стала меньше на 8 млрд рублей.

В этом году впервые для предпенсионеров предусмотрен налоговый вычет, уменьшающий налог на кадастровую стоимость 600 кв. метров по одному земельному участку. 

Также предпенсионерам положена льгота, освобождающая от уплаты налога по одному объекту (жилого дома, квартиры, комнаты, гаража), если его не используют в предпринимательской деятельности. Подавать заявление на такую льготу не нужно: ее предоставят автоматически на основании сведений Пенсионного фонда.

Где можно заплатить налоги?

Если не оплатить налоги до 1 декабря 2020 года, к задолженности добавятся пени. Долг может привести к аресту счетов и запрету на выезд из страны. Заплатить налоги можно в банках, банкоматах, почтовых отделениях или с помощью интернет-сервисов сайта ФНС России.

Кроме того, платить налоги теперь можно в МФЦ. Желательно иметь при себе квитанцию, однако если ее нет, то можно распечатать ее прямо в офисе МФЦ из своего "Личного кабинета". Специалисты МФЦ сформируют пароль от сайта "Госуслуги", который можно использовать для входа в "Личный кабинет".

Заплатить налоги без уведомления можно с помощью Единого налогового платежа.  Совершить единый налоговый платеж можно через банк или портал "Госуслуги", но проще всего воспользоваться "Личным кабинетом", выбрав функцию "Пополнить авансовый кошелек", или при помощи сервисов в разделе "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России.

Напоминаем, что из-за неблагоприятной эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса, в инспекциях края налогоплательщиков принимают только по предварительной записи через сервис "Онлайн-запись на прием в инспекцию"

Куда обратиться за помощью?

Для удобства налогоплательщиков и быстрого решения вопросов в ФНС России в этом году создали чат-бот "Таксик". Он умеет отвечать на вопросы о налогообложении физических лиц – в частности о транспортном налоге, НДФЛ, налоге на имущество, земельном налоге, а также об электронных сервисах ФНС. С помощью чат-бота можно записаться на прием в налоговую инспекцию.

Также на сайте ФНС России работает сервис "Обратиться в ФНС России". В нем есть так называемые "жизненные ситуации" – это наиболее часто возникающие вопросы, связанные с имущественными налогами, их начислением.

Легко разобраться в самой квитанции поможет промостраница "Налоговое уведомление 2020".

Четвертый помощник для налогоплательщика – это обновленный "Личный кабинет". Зайти в него можно с логином и паролем портала "Госуслуги". Он содержит всю необходимую информацию об объектах собственности, порядке начисления налогов, сумме к уплате. Тут можно подать заявление, если не учтена льгота, актуализировать данные по имуществу, если в уведомлении некорректная информация.

вашифинансы.рф                                                                                                            финграмота22.рф

Материалы разработаны в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.11.2020 10:12
- гость -

Если до 1 ноября налогоплательщик не получил уведомление, ему необходимо обратиться в налоговую инспекцию.

Мне больше заняться нечем кроме как ходить по налоговой и искать кому бы отдать деньги. Хотите получить деньги - выставляйте счёт, как это делают все организации.

3.11.2020 10:19
- гость -

там сам черт не разберется...

3.11.2020 10:35
- гость -

пошли они в ...(куда народ власть посылает)

3.11.2020 10:44
- гость -

3.11.2020 10:12
- гость -

Ну можешь не ходить. Процесс давно автоматизирован приставами и без выставления счета.

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