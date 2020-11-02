Путин оценил эффективность российской медицины во время пандемии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса показала эффективность российской медицины и ее способность к мобилизации.

"Мы видим, что наша, слава богу, система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизовываться для решения общенациональных задач", – цитирует РИА Новости российского лидера.

В России за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на 18 257 человек – до 1 655 038. Выздоровели за весь период пандемии 1 236 033 человека, скончались – 28 473.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимым дефицит лекарств в регионах. Он отметил, что правительство подготовило постановление, которое предусматривает введение нового механизма регулирования цен жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чтобы обеспечить к ним более широкий доступ.