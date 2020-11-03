Центр "Мой бизнес" запускает курсы для предпринимателей по продвижению через таргет

Центр "Мой бизнес" запускает обучение "Все о таргетинге и креативных проходах к онлайн-продвижению проектов социальных предпринимателей". Это онлайн-мастерская, посвященная подготовке, настройке, запуску и ведению таргетированной рекламы. Под руководством специалиста участники освоят креативные методики продвижения.

Курс рассчитан на действующих социальных предпринимателей и тех, кто только собирается открыть социальное направление. Обучение состоит из четырех занятий по три часа. Трансляции пройдут 12, 17, 19, 24 ноября 2020 года с 10:00 до 13:00.

Программа мастерской:

Таргетинг в социальных сетях. Актуальная статистика, методики и тренды продвижения в 2020 году. Подготовка проекта к запуску: первый брифинг, аудит площадок, определение ключевых параметров продвижения. Сегментация целевой аудитории, определение портрета целевой персоны, мотивов и барьеров потребительского поведения, определение ключевых smm-площадок целевой аудитории. Разработка промопредложения для таргетинга. Креативные методики генерации маркетинговых идей. Подготовка рекламных креативов. Тексты и визуал для SMM-площадок. Работа с рекламными кабинетами. Обзор функционала, базовый чек-лист создания таргетированной рекламной кампании. Настройка и запуск таргетированной рекламной кампании. Тонкости и нюансы прохождения модерации для социально-предпринимательских проектов. Инструкция по дальнейшему сопровождению и анализу результатов кампании.

Вся практическая работа будет основана на примере реального проекта одного из участников мастерской. Его выберут из первой десятки заявок на участие в мероприятии. Это шанс получить готовую к запуску таргетированную рекламную кампанию совершенно бесплатно.

По каждому занятию в мастерской будет домашнее задание, которое поможет на практике понять, как продвигать свой проект. Всех участников будут поддерживать опытные тренеры, проверять задания, давать обратную связь и отвечать на индивидуальные вопросы.

Тренер мастерской – Артем Сошников, управляющий партнер Сatafot digital agency, специалист и консультант в области интернет-маркетинга, сертифицированный SMM-специалист и таргетолог, преподаватель президентской и губернаторской программ подготовки управленческих кадров АлтГУ, автор тренинга "Интернет-маркетинг для социального бизнеса", сертифицированный тренер по подготовке социальных предпринимателей.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Предварительная регистрация обязательна до 10 ноября 2020 года на сайте "Мойбизнес22.рф". Ссылку на мероприятие участники получат на указанный e-mail после прохождения регистрации.

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