В Барнауле простятся со знаменитым врачом-акушером Иваном Брусенцовым

2 ноября ушел из жизни ветеран кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО Иван Брусенцов. Об этом сообщили в пресс-службе АГМУ.

Иван Григорьевич поступил в медицинский институт в 1962 году. С 1970 года работал сотрудником кафедры акушерства и гинекологии АГМИ: сначала старшим лаборантом, затем аспирантом кафедры и ассистентом, а впоследствии – доцентом кафедры.

"За 50 лет работы на кафедре Иван Брусенцов подготовил несколько поколений врачей, которые трудятся не только в Алтайском крае, но и в других регионах России", – говорится в сообщении пресс-службы медицинского университета.

Прощание пройдет 4 ноября в 15:00 на Черницком кладбище.