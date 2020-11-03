В Барнауле простятся со знаменитым врачом-акушером Иваном Брусенцовым

2 ноября ушел из жизни ветеран кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО Иван Брусенцов. Об этом сообщили в пресс-службе АГМУ.
Иван Григорьевич поступил в медицинский институт в 1962 году. С 1970 года работал сотрудником кафедры акушерства и гинекологии АГМИ: сначала старшим лаборантом, затем аспирантом кафедры и ассистентом, а впоследствии – доцентом кафедры.
"За 50 лет работы на кафедре Иван Брусенцов подготовил несколько поколений врачей, которые трудятся не только в Алтайском крае, но и в других регионах России", – говорится в сообщении пресс-службы медицинского университета.
Прощание пройдет 4 ноября в 15:00 на Черницком кладбище.
Комментарии
Соболезную родным.
земля пухом
Иван Григорьевич- человек просто необыкновенный. Во всем- в отношении к жизни , женщинам, детям, работе. сколько же в нем добра, света и какого-то детского интереса ко всему. Его было интересно слушать ВСЕГДА- и когда была студенткой его группы. и когда была коллегой по кафедре, он всегда находил что-то новое во всем. Полный света всегда, мирный. ровный. дружелюбный СО ВСЕМИ. Как интересно акушерство в его исполнении, сколько добрых примеров у него в багаже. .. Больно очень, обидно. Память осталась во всех- семье, коллегах. студентах, роженицах, очень, очень много добра принес в этот мир Иван григорьевич... Помним. Всегда.
Светлая память ! Уходят такие чудесные люди , как жаль . Довелось поработать с Иваном Григорьевичем , замечательный ЧЕЛОВЕК , изумительный , любим был всем коллективом .Большая потеря
Соболезнования родственникам .Земля ему пухом и светлая , светлая память ... Такие люди не забываются