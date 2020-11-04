Лихие барнаульские нулевые. Убийца предпринимателей получил почти 25 лет тюрьмы

В Барнауле осудили 57-летнего мужчину, который в начале нулевых убил двух барнаульских предпринимателей. На момент следствия подозреваемый уже сидел за бандитизм, похищения и разбои.
Как установили правоохранители, в конце 2001 года злоумышленник решил ограбить бизнесмена, который занимался обменом валюты. Чтобы выманить жертву, мужчина предложил ему "свою" крышу и назначил место для обсуждения деталей.
Когда предприниматель приехал на встречу на своем "Мерседесе", злоумышленник сел на заднее сиденье авто и двумя выстрелами в голову убил бизнесмена. Бандит забрал у жертвы 15 тысяч долларов и скрылся с деньгами.
В 2003 году злоумышленник познакомился с другим барнаульским предпринимателем и занял у него 240 тысяч рублей. Новый знакомый рассказал мужчине, что один из жителей Новосибирска должен ему пять тысяч долларов. Бандит предложил бизнесмену помощь в урегулировании вопроса с должником.
По дороге в Новосибирск злоумышленник решил избавиться от своего "партнера", чтобы не отдавать ему долг. Убийца застрелил предпринимателя, а тело закопал в лесу в Новосибирской области.
Сам злоумышленник с 2009 года уже отбывает наказание за похищения, разбои и бандитизм. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ходе расследования двух эпизодов он отказался признать свою вину, но правоохранители собрали достаточные доказательства и передали дело в суд.
Подсудимого признали виновным по статье "Убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем" и приговорил его к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.
Комментарии
Вот почему тикае новости без ФИО героя, зачем, получается пшик не очем
Свободу Фургалу!
С праздником !
не может быть! В 00е уже была тишина и порядок, так вождь учит, забыли , что ли?
И зачем он нам нужен через 24 года и 6 месяцев???? Пусть сидит до конца...
4.11.2020 12:05
- гость -
Ваш вождь в мавзолее лежит, вы что-то перепутали)))
Дядьке надежду оставили, а он убийца...
а теперь начались лихие 20-е
В алькатрасе второй срок будет досиживать?
4.11.2020 12:05
- гость -
Кто учит?
Где учит?
Цитатку можете тиснуть?
И зачем он нам нужен через 24 года и 6 месяцев???? Пусть сидит до конца...
А вы думайте, что за 24 года не найдут дел которые можно на него дополнительно повесить?