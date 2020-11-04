Лихие барнаульские нулевые. Убийца предпринимателей получил почти 25 лет тюрьмы

В Барнауле осудили 57-летнего мужчину, который в начале нулевых убил двух барнаульских предпринимателей. На момент следствия подозреваемый уже сидел за бандитизм, похищения и разбои.

Как установили правоохранители, в конце 2001 года злоумышленник решил ограбить бизнесмена, который занимался обменом валюты. Чтобы выманить жертву, мужчина предложил ему "свою" крышу и назначил место для обсуждения деталей.

Когда предприниматель приехал на встречу на своем "Мерседесе", злоумышленник сел на заднее сиденье авто и двумя выстрелами в голову убил бизнесмена. Бандит забрал у жертвы 15 тысяч долларов и скрылся с деньгами.

В 2003 году злоумышленник познакомился с другим барнаульским предпринимателем и занял у него 240 тысяч рублей. Новый знакомый рассказал мужчине, что один из жителей Новосибирска должен ему пять тысяч долларов. Бандит предложил бизнесмену помощь в урегулировании вопроса с должником.

По дороге в Новосибирск злоумышленник решил избавиться от своего "партнера", чтобы не отдавать ему долг. Убийца застрелил предпринимателя, а тело закопал в лесу в Новосибирской области.

Сам злоумышленник с 2009 года уже отбывает наказание за похищения, разбои и бандитизм. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ходе расследования двух эпизодов он отказался признать свою вину, но правоохранители собрали достаточные доказательства и передали дело в суд.

Подсудимого признали виновным по статье "Убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем" и приговорил его к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.