Экс-прокурор Барнаула получил большой пост в Нижегородской области

Первый заместитель прокурора Республики Алтай Вячеслав Рехтин сменил место работы, сообщает пресс-служба ведомства.

Его назначили на должность первого заместителя прокурора Нижегородской области. Коллектив республиканской прокуратуры тепло попрощался с коллегой.

"На мероприятии Вячеславу Рехтину прокурор республики Анатолий Богданчиков от себя лично и от работников прокуратуры выразил слова благодарности за многолетний добросовестный труд, личный вклад в укрепление законности на территории региона и пожелал успехов в работе при исполнении своих служебных обязанностей в Нижегородской области", – уточнили в ведомстве.

Вячеслав Рехтин с ноября 2009 года работал в должности прокурора Барнаула Алтайского края. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором Алтайского края. Награжден знаком отличия "За верность закону" I степени, нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".

Родился 17 сентября 1964 года в Горно-Алтайске. После окончания Горно-Алтайской средней школы работал слесарем Горно-Алтайского пассажирского автотранспортного предприятия, откуда был призван на срочную военную службу. В 1990 году окончил Алтайский государственный университет. В том же году начал службу в органах прокуратуры в Алтайском крае.

С учетом личных и деловых качеств в ноябре 2009 года назначен на должность прокурора Барнаула, в 2013-м – на пост заместителя прокурора Республики Алтай, в 2016-м – на пост первого зампрокурора республики.