В Кемерове река внезапно покраснела

В Кемерове внезапно покраснела и стала мутной река Искитимка, сообщают очевидцы в соцсетях. По их словам, водоем приобрел темно-красный оттенок утром 6 ноября.

По информации портала vse42, у берегов речки пропали утки. "Уток больше нет", – посетовали журналистам жители областного центра, переживающие за судьбу постояльцев водоема.

Издание отмечает, что за несколько дней до этого люди уже замечали на поверхности воды масляные пятна, похожие на разводы от нефтепродуктов. Однако что стало причиной их появления, выяснить не удалось.

Как пишет РИА Новости, власти города уже устанавливают источник загрязнения реки. Информацию об этом также направят в управление Роспотребнадзора.