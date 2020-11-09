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Новости

Алтайские эсеры добиваются снижения налоговой нагрузки на предпринимателей

, ИА "Амител"
Партийцы разработали законопроект, который Заксобрание рассмотрит в конце ноября
Фото: altai.spravedlivo.ru

Фото: altai.spravedlivo.ru

На ближайшей сессии АКЗС депутаты фракции "Справедливая Россия" представят проект о внесении изменений в краевой закон о ставках налога при упрощенной системе налогообложения. Он призван нивелировать последствия пандемии коронавируса для малого и среднего бизнеса, а также обеспечить безболезненный переход с ЕНВД на "упрощенку" с 1 января 2021 года.

В сентябре предприниматели обратились к губернатору и парламентариям с просьбой о снижении налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения из-за экономических проблем, вызванных COVID-19, а также из-за отмены с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход.

"Фракция СР сразу заявила, что готова поддержать предпринимателей, и ждала положительного ответа со стороны губернатора и профильных комитетов АКЗС. Не дождались. С учетом того, что идет бюджетный процесс, и нужно принимать решение здесь и сейчас, мы решили выйти с соответствующим законопроектом самостоятельно. Мы предлагаем снизить налог, взимаемый при упрощенной системе налогообложения (УСН), до 3 % (сейчас 6%) для предпринимателей, уплачивающих его с доходов, и до 7,5 % (с 15 %) для предпринимателей, уплачивающих его с доходов минус расходы", — цитирует руководителя фракции эсеров в АКЗС Александра Молотова партийный сайт.

Справороссы предусмотрели послабления для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сферах, входящих в установленный правительством РФ перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, а также для розницы, общепита и сферы услуг, которые больше всего пострадают от отмены с 1 января 2021 года ЕНВД.

Многие регионы уже начали этот процесс, причем речь идёт не только о льготах на время пандемии. Это, например, Ульяновская область, республики Бурятия и Алтай.

"Главный аргумент власти, почему "против", – выпадающие доходы. По нашим расчетам, это около 500 млн рублей. Но нужно понимать, что если мы не снизим налоги, то они все равно попадут в статью выпадающих доходов. Потому что кто-то просто закроется, кто-то начнет уклоняться от уплаты налогов. Так как фискальная нагрузка в связи с переходом с ЕНВД на "упрощенку" вырастет в 7,7 раз. А они и так сводят еле-еле концы с концами", — резюмирует Молотов.

По его словам, сейчас очень важна позиция предпринимателей. Если они выступят единым фронтом и сами потребуют от властей принятия закона, шансы на его прохождение в АКЗС резко возрастут.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

9.11.2020 08:32
- гость -

Этого не будет. Трёп и только.

9.11.2020 08:42
- гость -

Дождешься. Держи карман шире. Если проценты уберут, то социальные платежи накинут.

9.11.2020 08:53
- гость -

Нагрузка на микробизнес с того года выросла на сегодняшний день как минимум до 50 тысяч рублей в год, в виде обязательных страховых отчислений, замены ФН онлайн-касс,операторов ОФД,маркировки. Отмена ЕНВД превращает микробизнес в нанобизнес, т.е. предприниматель при том же самом обороте будет иметь доход ниже. Если раньше среднегодовой ежемесячный заработок за вычетом взносов составлял 21 тысячу, то с введением УСН 6% останется 17.5 тысяч. Микробизнес рубится на корню, многие просто закроются. В Алтайском крае ставка УСН не будет снижена, нет аналитиков ,которые могли просчитать , спрогнозировать и найти выход для микробизнеса.

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