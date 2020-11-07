Россиян предупредили о новом необычном способе мошенничества с банковскими картами

Мошенники придумали необычный способ кражи денег с банковских карт. Чтобы ввести жертву в заблуждение, злоумышленники смонтировали видео из кадров с пресс-конференции правительства.
Как рассказала эксперт Национального центра финансовой грамонтности, в социальных сетях появился фейковый ролик, который начинается с кадров выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. Чиновники рассказывают о якобы полагающихся выплатах от государства. Ролик заканчивается подробной инструкцией, которая "рассказывает", как получить деньги от властей.
В комментариях к видео обычно прикрепляют ссылку на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов. На них злоумышленники просят ввести личные данные и номер банковской карты, обещая выплаты в течение 10 минут.
"После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет", – цитирует РИА Новости Шумакову.
Создатели сайта также ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые обещают каждому россиянину компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства.
Комментарии
Все верно. Бессознательная реакция. Вижу лицо чиновника, рука тянется к кошельку, надо платить