Россиян предупредили о новом необычном способе мошенничества с банковскими картами

Мошенники придумали необычный способ кражи денег с банковских карт. Чтобы ввести жертву в заблуждение, злоумышленники смонтировали видео из кадров с пресс-конференции правительства.

Как рассказала эксперт Национального центра финансовой грамонтности, в социальных сетях появился фейковый ролик, который начинается с кадров выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. Чиновники рассказывают о якобы полагающихся выплатах от государства. Ролик заканчивается подробной инструкцией, которая "рассказывает", как получить деньги от властей.

В комментариях к видео обычно прикрепляют ссылку на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов. На них злоумышленники просят ввести личные данные и номер банковской карты, обещая выплаты в течение 10 минут.

"После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет", – цитирует РИА Новости Шумакову.

Создатели сайта также ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые обещают каждому россиянину компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства.