Александр Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией и спрогнозировал их итоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Sputnik Беларусь.

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", — сказал Лукашенко во время посещения БелАЭС.

Он добавил, что западные страны побоятся потребовать от Вашингтона новых выборов, как они сделали с Беларусью.

Ранее amic.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп не теряет уверенности в своей победе в выборах президента США 2020 года. Глава государства утверждает, что его конкурент проиграл.