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Новости

Мужчину избили в лифте в барнаульской многоэтажке

, ИА "Амител"
По словам жильцов, подобные инциденты в их доме происходят не в первый раз

Жители многоэтажки по адресу Семенова, 6, в социальных сетях рассказали о том, что в лифте их дома избили человека. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. 

На первом ролике видно, что один из участников конфликта курит у дверей лифта и выбрасывает окурок прямо на лестничной клетке, а на второй записи показано, что он вместе с товарищем бьет мужчину, который выходит из лифта. 

Никаких обстоятельств конфликта не приводится, но, по словам местных жителей, такое происходит в их доме уже не в первый раз. 

В комментариях под постом в сообществе Barnual22 пользователи шутливо предположили, что в подъезде орудуют переселенцы с Потока, но настоящая причина случившегося пока неизвестна. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.11.2020 10:06
Гостья

Вот вам и новый Поток..Переселенцы -маргиналы во всей красе

9.11.2020 10:06
АБОРИГЕН

Ещё бы, у всех этих новостроев только одно будущее - гетто. Это дрянное низкокачественное социальное жильё и таким оно и является по сути, не смотря на то что приобретается в собственность и народ залезает в кредиты чтобы приобрести это дерьмо.

9.11.2020 10:20
ППКошмариков

Бараноульцы они такие

9.11.2020 10:22
- гость -

9.11.2020 10:06
АБОРИГЕН

Интересно было бы на твое жилье посмотреть.

9.11.2020 10:29
АБОРИГЕН

9.11.2020 10:22
- гость -
Защитник дерьма? Смотря какое жилье интересует. Частный дом или квартира? Как бы то ни было вваливать деньги в нынешние новострои и жить потом 3-5 лет в грязи, не имеет никакого смысла.

9.11.2020 10:29
Kto

Интересно было бы на твое жилье посмотреть. - не тупи, от этого гетто лучше станет

9.11.2020 10:36
- гость -

Не пойму людей которые обращаются к аборигену!?
10.22 - Новенький тут что ли?

9.11.2020 10:36
Гостья

Это действительно новый Поток.и действительно нормальным людям там не место,не выживут.Наверное там жилье стоит копейки,если люди добровольно покупают там жилье..Другого обьяснения не может быть.

9.11.2020 10:53
- гость -


Гостья
Это действительно новый Поток.и действительно нормальным людям там не место,не выживут.Наверное там жилье стоит копейки,если люди добровольно покупают там жилье..Другого обьяснения не может быть.

Что за снобизм ? Вы-то, похоже, - дама высшего света, и хоромы Вам достались в наследство от папеньки где- нибудь в районе Рублевки, не знаю уж, московской или местной. Не нужно вам забивать свою головку мыслями о недостойных людишках, покупающих за копейки жилье, где нормальным людям не место.Того и гляди, в обморок упадете.

9.11.2020 11:00
АБОРИГЕН

9.11.2020 10:53
- гость -
Это не её снобизм, а объективная реальность данная, в том числе и тебе, в ощущениях. Эти курящие и дерущиеся в подъездах чудаки на букву "М", бесплатное приложение ко всему этому "градостроительству" . Подумай об этом, когда в следующий раз возникнет желание "фуфайку рвать" за это всё "добро".

9.11.2020 11:01
- гость -

Может и за дело получил. Мы же не знаем. Явно видно что до этого между ними какой- то конфликт произошел.

9.11.2020 11:09
гость

маргиналы из однушкек студий, что с них взять?

9.11.2020 11:09
Гость

ну да за дело..и курят они в подьезде для антуража..могут и помочиться для создания более грозного образа..

9.11.2020 11:34
Итальянец

Ну ведь с нуля строили город на выселках! Могли же что-то удобное и радующее глаз спроектировать с аккуратным вписыванием в уже существующий ландшафт и лесонасаждения. Нет всё срубили, разравняли и натыкали фигни какой-то. И самое главное, покупателей нашли на это убожество. А покупатели ещё и кредиты нахватали для покупки всего этого.

9.11.2020 11:42
- гость -

Селяне, квартира съёмная, к гадалке не ходи.

9.11.2020 11:50
- гость -

Какие-то разборки, похоже. Парковку не поделили, или еще что. Лысый, похоже, на голову свою приключений найдет.

9.11.2020 12:07
- гость -

Могли же что-то удобное и радующее глаз спроектировать с аккуратным вписыванием в уже существующий ландшафт и лесонасаждения. Нет всё срубили, разравняли и натыкали фигни какой-то.
Вы местный или издалека пишете? Какие там лесонасаждения срубили? Поля заросшие да овраги со строительным мусором. Тот еще пейзаж!
И фигня эта получше благоустроена, чем повсеместно разваливающийся частный сектор в центре с припаркованными на бывших газонах машинами.

9.11.2020 12:07
Егор

Как то совсем не правильно, ударил сразу без предупреждения, хотя замах был долгий. Если ребята уж такие правильные, то мог и на бой вызвать один на один. А здесь гниловато получается. Скорей всего присядет на два три года.

9.11.2020 12:17
- гость -

Лысый из Бразерз

9.11.2020 12:31
- гость -

Вот вам и новый Поток..Переселенцы -маргиналы во всей красе
_________________________

Это в любой части города возможно, причём, вплоть до "элитного" жилья. Барнаульцы и этим словом сказано всё. Увы. Впрочем, любой город российский город мало отличается от Барнаула в этом плане. Бытие определяет сознание.

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