Мужчину избили в лифте в барнаульской многоэтажке

Жители многоэтажки по адресу Семенова, 6, в социальных сетях рассказали о том, что в лифте их дома избили человека. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

На первом ролике видно, что один из участников конфликта курит у дверей лифта и выбрасывает окурок прямо на лестничной клетке, а на второй записи показано, что он вместе с товарищем бьет мужчину, который выходит из лифта.

Никаких обстоятельств конфликта не приводится, но, по словам местных жителей, такое происходит в их доме уже не в первый раз.

В комментариях под постом в сообществе Barnual22 пользователи шутливо предположили, что в подъезде орудуют переселенцы с Потока, но настоящая причина случившегося пока неизвестна.