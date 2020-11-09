Мужчину избили в лифте в барнаульской многоэтажке

Жители многоэтажки по адресу Семенова, 6, в социальных сетях рассказали о том, что в лифте их дома избили человека. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.
На первом ролике видно, что один из участников конфликта курит у дверей лифта и выбрасывает окурок прямо на лестничной клетке, а на второй записи показано, что он вместе с товарищем бьет мужчину, который выходит из лифта.
Никаких обстоятельств конфликта не приводится, но, по словам местных жителей, такое происходит в их доме уже не в первый раз.
В комментариях под постом в сообществе Barnual22 пользователи шутливо предположили, что в подъезде орудуют переселенцы с Потока, но настоящая причина случившегося пока неизвестна.
Комментарии
Вот вам и новый Поток..Переселенцы -маргиналы во всей красе
Ещё бы, у всех этих новостроев только одно будущее - гетто. Это дрянное низкокачественное социальное жильё и таким оно и является по сути, не смотря на то что приобретается в собственность и народ залезает в кредиты чтобы приобрести это дерьмо.
Бараноульцы они такие
9.11.2020 10:06
АБОРИГЕН
Интересно было бы на твое жилье посмотреть.
9.11.2020 10:22
- гость -
Защитник дерьма? Смотря какое жилье интересует. Частный дом или квартира? Как бы то ни было вваливать деньги в нынешние новострои и жить потом 3-5 лет в грязи, не имеет никакого смысла.
Интересно было бы на твое жилье посмотреть. - не тупи, от этого гетто лучше станет
Не пойму людей которые обращаются к аборигену!?
10.22 - Новенький тут что ли?
Это действительно новый Поток.и действительно нормальным людям там не место,не выживут.Наверное там жилье стоит копейки,если люди добровольно покупают там жилье..Другого обьяснения не может быть.
Гостья
Это действительно новый Поток.и действительно нормальным людям там не место,не выживут.Наверное там жилье стоит копейки,если люди добровольно покупают там жилье..Другого обьяснения не может быть.
Что за снобизм ? Вы-то, похоже, - дама высшего света, и хоромы Вам достались в наследство от папеньки где- нибудь в районе Рублевки, не знаю уж, московской или местной. Не нужно вам забивать свою головку мыслями о недостойных людишках, покупающих за копейки жилье, где нормальным людям не место.Того и гляди, в обморок упадете.
9.11.2020 10:53
- гость -
Это не её снобизм, а объективная реальность данная, в том числе и тебе, в ощущениях. Эти курящие и дерущиеся в подъездах чудаки на букву "М", бесплатное приложение ко всему этому "градостроительству" . Подумай об этом, когда в следующий раз возникнет желание "фуфайку рвать" за это всё "добро".
Может и за дело получил. Мы же не знаем. Явно видно что до этого между ними какой- то конфликт произошел.
маргиналы из однушкек студий, что с них взять?
ну да за дело..и курят они в подьезде для антуража..могут и помочиться для создания более грозного образа..
Ну ведь с нуля строили город на выселках! Могли же что-то удобное и радующее глаз спроектировать с аккуратным вписыванием в уже существующий ландшафт и лесонасаждения. Нет всё срубили, разравняли и натыкали фигни какой-то. И самое главное, покупателей нашли на это убожество. А покупатели ещё и кредиты нахватали для покупки всего этого.
Селяне, квартира съёмная, к гадалке не ходи.
Какие-то разборки, похоже. Парковку не поделили, или еще что. Лысый, похоже, на голову свою приключений найдет.
Могли же что-то удобное и радующее глаз спроектировать с аккуратным вписыванием в уже существующий ландшафт и лесонасаждения. Нет всё срубили, разравняли и натыкали фигни какой-то.
Вы местный или издалека пишете? Какие там лесонасаждения срубили? Поля заросшие да овраги со строительным мусором. Тот еще пейзаж!
И фигня эта получше благоустроена, чем повсеместно разваливающийся частный сектор в центре с припаркованными на бывших газонах машинами.
Как то совсем не правильно, ударил сразу без предупреждения, хотя замах был долгий. Если ребята уж такие правильные, то мог и на бой вызвать один на один. А здесь гниловато получается. Скорей всего присядет на два три года.
Лысый из Бразерз
Вот вам и новый Поток..Переселенцы -маргиналы во всей красе
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Это в любой части города возможно, причём, вплоть до "элитного" жилья. Барнаульцы и этим словом сказано всё. Увы. Впрочем, любой город российский город мало отличается от Барнаула в этом плане. Бытие определяет сознание.