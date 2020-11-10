В спорт – с новыми силами. "Магис Спорт" запустил клубные карты на пять месяцев

В "Магис Спорт" появились новые клубные карты. В отличие от традиционных годовых, абонементы "Фитнес+Бассейн" и "Фитнес Суша" действуют пять месяцев. В карты также включены 60 дней "заморозки" – на случай, если вы захотите взять "отпуск" от занятий. Предложение на абонементы действует в ноябре 2020 года.

Тренироваться по новым картам можно в обоих клубах "Магиса": в бизнес-центре Plaza и на Взлетной, 25. В залах нет очередей, поэтому тренировки проходят комфортно и безопасно. Сотрудники клуба берегут здоровье посетителей и соблюдают все необходимые правила и нормы.

Большие тренажерные залы "Магиса" оснащены современным оборудованием от мировых брендов. Тренеры внимательно следят за выполнением упражнений, при необходимости корректируя технику. В клубах работают современные бассейны для взрослых и детей. Также "Магис" предлагает различные направления групповых программ – силовые и функциональные, mind body, единоборства, занятия для беременных, танцы и аэробные уроки. А финская сауна и SPA-комплекс помогут расслабиться и восстановиться после интенсивных нагрузок.

Для детей предусмотрены различные детские спортивные и развивающие секции, а также есть бесплатная игровая комната.

"Магис Спорт"

Адрес: пр. Красноармейский, 25

Тел.: 566-300

ул. Взлетная, 25

Тел.: 226-006

Whatsapp: +79530386602

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