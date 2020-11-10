Фильтры, ретушь и пластика. Обратная сторона модных фотографий

Жительница Таиланда, будучи сама моделью, высмеивает в своем Twitter идеальные селфи блогеров. Девушка создает коллажи, где сравнивает две свои фотографии. Один снимок модель делает в красивой позе и с множеством фильтров, второй – точно в такой же обстановке, но уже в естественной позе, без ретуши. Разоблачение такого рода не оригинально в Сети, но наблюдать и понимать, что все мы обычные люди, всегда приятно.
インスタ映えの理想 VS 現実。 pic.twitter.com/TaiRwVvP69— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) July 20, 2019
インスタ映えの理想 vs 現実。 pic.twitter.com/Vw6WyaJVtn— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) November 8, 2020
アイライナーを引く時。— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) August 26, 2020
CMでよく見るやつ vs 現実大体皆こう。 pic.twitter.com/OwVC4Bpfab
7日間くびれ作り！— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) May 3, 2020
【自粛中】騙されたと思ってやってみて！ダイエットしてもくびれが綺麗じゃない人、痩せたい人是非試してみて！https://t.co/2h7dkJ4bk0 pic.twitter.com/EsOWxJxv51
ジム行く時↓— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) April 14, 2020
インスタでよく見るやつ VS 現実。 pic.twitter.com/BPIIU3tRIM
波に打たれた時の理想 VS 現実。 pic.twitter.com/RmFHrRNQR1— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) February 27, 2020
インスタの写真 VS 友達にタグされた写真。 pic.twitter.com/OrCooCSmqN— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) February 19, 2020
初めての理想と現実のやつ！— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) February 7, 2020
変顔レベルアップしすぎて草。 pic.twitter.com/lX0gqFraoE
プール上がりの理想 VS 現実。 pic.twitter.com/M2TQnt89N3— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) December 21, 2019
寝起きの理想と現実。 pic.twitter.com/DlhY0z9ThZ— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) November 26, 2019
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