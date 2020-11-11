И себе, и людям. Пять жителей Алтайского края борются за звание "Доброволец России"

Пять волонтеров из Алтайского края стали финалистами всероссийского конкурса проектов "Доброволец России", который дает участникам со всей страны не просто найти единомышленников и партнеров, но и получить поддержку своего проекта.

Что делать в чрезвычайной ситуации, как не растеряться – этому нужно учить еще в школе, уверен студент Алтайского транспортного техникума Александр Чащин. Он разработал проект "Школа юного спасателя", который помогает детям освоить технику пожарной безопасности и научиться правильно вести себя во время ЧС. Первоначальные знания о профессии пожарного уже получили 2,9 тысячи человек.

Еще один финалист – Алла Гумерова из Барнаула. Она участвует в конкурсе в номинации "Доброе дело".



"В далеком 2018 году я увидела, что рядом с моим домом проходит поиск пожилой бабушки с деменцией. На часах уже было восемь вечера, осень, а бабушка одета легко и уже давно на улице. Я понимала, что если я не пойду, останусь дома, то неизвестно, сколько еще людей так же не придут", – рассказала девушка.

Пропавшая в итоге нашлась в два часа ночи на вокзале. После этого Алла Гумерова примкнула к волонтерскому поисковому отряду "Лиза Алерт" и приняла участие уже в 50 поисковых операциях. Также она помогает учить детей безопасности и как себя вести, если ты потерялся.

Заместитель директора центра поддержки и развития общественных инициатив "Сфера", рубцовчанка Александра Хусаинова разработала программу по развитию творческих способностей "Точка Творчества". Волонтеры проекта проводят для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих особые образовательные потребности, творческие мастер-классы, в том числе и выездные. За 2018-2019 годы участниками стали более 300 детей.

В конкурсе участвует создатель еще одного детского проекта. Это специалист Алтайского центра развития добровольчества Юлия Долженко. В ее "Детской службе новостей" в Барнауле – еженедельной телепрограмме – сюжеты снимают сами дети. В команде проекта 60 волонтеров-школьников, которые сами выезжают на съемку и монтируют.

И пятый участник – представитель Всероссийского социально-экологического проекта "Добровольческие экспедиции "По следам снежного барса" Наталья Демьянова. Она и ее коллеги занимаются мониторингом, сохранением и увеличением популяции снежного барса на хребте Чихачёва (Кош-Агачский район Республики Алтай).

Проголосовать за номинантов на премию "Доброволец России" можно на сайте конкурса. Отметим, что 2020 стал десятым – юбилейным годом для добровольческого движения в Алтайском крае.