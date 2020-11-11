Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старшего поколения. Изменения в указ губернатора были внесены 11 ноября.

Работающие пенсионеры для возмещения утраченного заработка могут оформить электронный листок нетрудоспособности и получить пособие от Фонда социального страхования, пишет официальный сайт Алтайского края.

Чтобы получить больничный, нужно уведомить работодателя о своем желании уйти на самоизоляцию. Работодатель должен проинформировать работников в возрасте старше 65 лет о возможности уйти на больничный по карантину. Все периоды трудоспособности будут оплачены из бюджета ФСС, не затрагивая средства работодателя.