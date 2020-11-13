Коммуникации и цифровые тренды. "Ростелеком" запустил конкурс журналистов и блогеров

"Ростелеком" объявил о старте ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее", которому в этом году исполняется десять лет. К участию приглашают журналистов и блогеров, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

Стратегическим партнером проекта выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а информационным партнером – международная группа "Интерфакс".

"Журналисты и блогеры помогают нам рассказывать о телекоме, ИТ-сфере и нормативном регулировании отраслей, которые курирует Минцифры России, а также о реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Ведь это так важно – объяснить гражданам нашей страны, как на их жизнь влияет внедрение новых технологий", – сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

На конкурс принимают материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. Участвовать могут все виды СМИ: печатная пресса, радио и телевидение, интернет-издания и социальные медиа.

Участники также могут подать свои работы в две специальные номинации – "Кибербезопасность" от партнера Schneider Electric и "Цифровой регион" от "Ростелекома". В следующем году победители поедут на Дальний Восток и посетят остров Сахалин – территорию, которая активно развивает цифровое направление.

"Уровень вовлеченности журналистов в темы цифровизации с каждым годом растет, потому что будущее – за новыми технологиями. Благодаря конкурсу становится понятно, что больше всего интересует людей: это вопросы биометрии, кибербезопасности, внедрение умных систем и развитие прикладных цифровых сервисов. Уверен, что юбилейный конкурс принесет еще больше новых открытий и интересных работ", – отметил Николай Зенин.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального – в июне 2021 года. Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.