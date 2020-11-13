Штормовой ветер и мокрый снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 13 ноября

В Алтайский край пришла настоящая зима и, как утверждают синоптики, задержится она надолго. Так, в пятницу, 13 ноября, жителей региона ждут минусовые температуры, снег и штормовой ветер.

По данным краевого Гидрометцентра, температура воздуха по региону в этот день составит от -3 до +2 градусов. Местами ожидаются снег и мокрый снег, установится постоянный снежный покров. В отдельных районах будут метели и гололедица. Скорость юго-западного ветра – от 8 до 13 метров в секунду, при порывах – до 20 м/с. Утром по востоку усиления будут достигать 25-28 м/с.

При этом в Барнауле скорость ветра не превысит 13 м/с. Столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. Как и в целом по региону, в краевой столице выпадут осадки в виде снега, в том числе мокрого.