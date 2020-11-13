Уборщица, которая победила на выборах в Костромской области, решила не увольняться

Уборщица Марина Угодская, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, решила остаться на посту благодаря поддержке депутатов. Об этом она рассказала журналистам, пишет ТАСС.
"Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, – сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах", – рассказала Угодская.
Напомним, что на выборах Угодская набрала 61,7% голосов и обошла своего конкурента – депутата "Единой России".
Комментарии
Молодец женщина! Так держать и далее!
теперь в единую россию вступит
главное вдумчиво советы фильтровать, а то щас насоветуют...
Главное не вступать в единую Россию, тогда всё, аминь.
"решила остаться"
власть всласть - и с этим трудно бороться.)