Избирательная комиссия Алтайского края предлагает скорректировать схему одномандатных избирательных округов на выборах в региональное Заксобрание. Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии АКЗС 27 ноября.

Действующую схему избирательных округов утвердили в январе 2016 года сроком на 10 лет. Она сформирована исходя из средней нормы представительства избирателей – 55 548 человек на каждый округ. По словам председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова, в мае 2020 года в федеральное законодательство были приняты изменения, предписывающие необходимость корректировки утвержденной схемы в случае существенного изменения численности избирателей в округе. При этом корректировку необходимо произвести не позднее чем за девять месяцев до дня голосования.

Выборы в АКЗС могут пройти 19 сентября 2021 года.

По состоянию на 1 июля 2020 года, отклонение от средней нормы представительства избирателей, превышающее 20%, было установлено только в одном округе – № 22 (часть Индустриального района Барнаула). Здесь зарегистрирован 76 561 избиратель, а четыре года назад – 59 359 избирателей.

Поэтому схема нуждается в корректировке. Потребуется также изменение границ смежных с округом № 22 округов № 23 (часть Индустриального района Барнаула), № 24 и № 25 (оба находятся в Ленинском районе Барнаула). При этом избирательные участки сохранят свои границы.

Напомним, выборы в АКЗС проходят по смешанной системе. Весь регион поделен на 34 одномандатных округа. Большая часть из них сосредоточена в городах: в Барнауле их девять, в Бийске – три, в Рубцовске – два.