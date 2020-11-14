Второе дыхание. На Алтае намерены развивать речной флот и разгрузить дороги

Алтайский край в навигацию 2020 года перевез по рекам 900 тысяч тонн грузов. Это примерно 35 тысяч грузовиков, что позволило сэкономить на ремонте дорог около 900 миллионов рублей. В следующем году в краевом Минтрансе рассчитывают увеличить перевозки до 1 миллиона тонн, сообщил замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

С 2014 года между краем, бизнесом, занимающимся отправками грузов, и ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" действует трехстороннее соглашение, рассчитанное на развитие водного сообщения на Алтае. За это время в речной флот вложили более 300 миллионов рублей.

Как отметил Дмитрий Коровин, с 2014 года по рекам Алтая перевезли 430 тысяч тонн грузов. Для сравнения: в текущем сезоне данная цифра составляет 900 тысяч тонн.

"За шесть лет объем значительно увеличился: за все время действия соглашения перевезено 4,8 млн тонн, из них с дорог федерального и регионального значения переориентировано около 4,2 млн тонн, это порядка 210 тысяч грузовых автомобилей. – отметил заместитель министра. – При реализации соглашения используется механизм государственно-частного партнерства, таким образом, за счет всех источников общая сумма финансирования составила 303 млн рублей", – рассказал он.

Сейчас в регионе пассажиров доставляют с помощью 46 кораблей. В этом году флот пополнился на шесть единиц – это два плавкрана, одна баржа-площадка, один буксирный теплоход, один земснаряд и один путейский теплоход.

"Сегодня речные перевозки в Алтайском крае переживают второе дыхание", – отметил Дмитрий Коровин.

Осенью 2019 года на теплоходе прошло большое заседание о судьбе речного флота в Алтайском крае. Его участники пришли к выводу, что в 90-е годы отрасль практически умерла и ее необходимо восстанавливать. Однако большинство техники уже устарела. Кораблем больше 50 лет и их ремонтировали по несколько раз.