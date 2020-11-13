Скорость распространения COVID-19 в Алтайском крае сравнялась со средней по Сибири

По итогам недели с 7 по 13 ноября скорость распространения COVID-19 в Алтайском крае сравнялась со среднесибирской и общероссийской. Как пишет оперштаб региона со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, недельный прирост составил 8%.

Всего на 13 ноября в Сибири выявлено 180 308 подтвержденных диагнозов, что составляет 10% от общего числа по России. В целом скорость распространения COVID-19 по СФО впервые за месяц снизилась и составила 8%.

Быстрее чем в среднем по округу коронавирус распространялся в четырех регионах – Хакасии (15%), Томской области (11%), Республике Алтай (10%) и Омской области (9%). Равный среднесибирскому индекс зафиксирован в Алтайском крае, Кемеровской области и Красноярском крае.

В целом по стране за неделю зарегистрировано 147 111 новых случаев COVID-19, всего заболел 1 880 551 человек. Таким образом, общероссийский прирост за неделю составил те же 8%.