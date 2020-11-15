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1 октября в России стартовала очередная призывная кампания. Согласно указу президента РФ от 30 сентября 2020 г. № 581, в октябре-декабре текущего года на военную службу будут призваны 128 тыс. человек, – сообщает "Гарант.ру". Призыв организован во всех 85 субъектах России. И ежегодно, начиная с 1992 года, в стране 15 ноября отмечается День призывника. Традиционно в этот день проходят показательные выступления военнослужащих и парадные смотры войск. А мы подготовили шутливую подборку о непростых буднях в армии России и не только.