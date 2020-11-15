Небольшой снег и до -5. Прогноз погоды в Алтайском крае на 15 ноября

Прохладный день с небольшим снегом ожидает жителей Алтайского края в воскресенье, 15 ноября, свидетельствует прогноз регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, утром будет изморозь и туман. Днем столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов, при этом в предгорьях воздух прогреется до +5 градусов. На дорогах – гололедица. Также ожидается небольшой снег. Ветер южный с переходом на восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле температура составит от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков. Как и в целом по региону на дорогах будет скользко. Скорость ветра не превысит 8 метров в секунду.