Небольшой снег и до -5. Прогноз погоды в Алтайском крае на 15 ноября

Прохладный день с небольшим снегом ожидает жителей Алтайского края в воскресенье, 15 ноября, свидетельствует прогноз регионального Гидрометцентра.
По данным синоптиков, утром будет изморозь и туман. Днем столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов, при этом в предгорьях воздух прогреется до +5 градусов. На дорогах – гололедица. Также ожидается небольшой снег. Ветер южный с переходом на восточный, 3-8 метров в секунду.
В Барнауле температура составит от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков. Как и в целом по региону на дорогах будет скользко. Скорость ветра не превысит 8 метров в секунду.
Комментарии
НА ДОРОГАХ БУДЕТ СКОЛЬЗКО.
Как бороться с гололедом????
Обработка территорий песком– один из самых дешевых и распространенных методов в борьбе с гололедом.
Соль– одно из самых эффективных и популярных средств против гололеда.
Гравий и каменная крошка стоят дороже, по сравнению с песком и солью, но они более экономичны, ведь их можно использовать повторно. А также они не наносят вред окружающей среде.
Антигололедные реагенты: их принцип действия основан на том, что температура замерзания природных осадков выше, чем температура замерзания воды, в которой подмешаны хлориды солей. Вредное воздействие на окружающую среду от таких реагентов минимально. Голдвинс блог