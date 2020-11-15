Доктор Мясников рассказал, какие продукты должны быть в рационе каждый день

Российский телеведущий Александр Мясников порекомендовал включить в рацион продукты, богатые клетчаткой. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам специалиста, она улучшает прохождение пищевого кома по кишечнику, поскольку позволяет ему набрать оптимальный объем.

"Вы не можете объем создать курицей: сколько этой курицы надо съесть? Или мяса? Вы объем создаете клетчаткой", – сказал Мясников.

Среди продуктов, которые богаты углеводами, он отметил отруби и каши, но посоветовал не злоупотреблять ими, поскольку это может спровоцировать запор. Также Мясников порекомендовал съедать в день по полкило фруктов и овощей.