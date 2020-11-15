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Доктор Мясников рассказал, как снизить риск развития пневмонии

, ИА "Амител"
Рекомендации актуальны не только из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы о том, как защититься от пневмонии. Он подчеркнул, что эти методы актуальны не только при коронавирусе. 

Мясников пояснил, что пневмония чаще всего возникает у пожилых людей и тех, кто страдает от хронических заболеваний. По словам врача, такие граждане обязаны "перед собой, перед своими родными, детьми, родителями сделать себе вакцинацию от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть".

"Сколько у меня в больнице умерло от осложнений гриппа пациентов. Привитый не умер ни один. Все непривитые", – добавил медик.

Кроме того, врач посоветовал людям из групп риска тщательнее следить за своим здоровьем в зимнее время, пишет РИА Новости

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.11.2020 16:47
- гость -

Что-то слишком этого Мясникова много стало.

15.11.2020 17:07
- гость -

Как только что-то в стране начинает происходить, тогда то Кашпировский, то Чумак, то кто-то еще появляется

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