"Вы меня боитесь?" Владимир Путин пошутил на совещании с военными

Президент России Владимир Путин начал совещание с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса с шутки. Оно состоялось в резиденции главы государства.

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в Ново-Огарево строго соблюдают санитарные нормы. Так, кресло Путина оказалось на расстоянии от присутствующих на совещании. Президент это заметил, следует из эфира программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?" – пошутил он.

На это ответил министр обороны Сергей Шойгу. "Владимир Владимирович, мы вас боимся", – заявил глава военного ведомства.

Как уже писал amic.ru, ранее на заседании Совета по культуре Путин пошутил на тему коронавируса и летучих мышей.