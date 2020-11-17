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Компактный и маневренный. Что показал тест-драйв городского кроссовера Mitsubishi ASX

, ИА "Амител"
Надежный двигатель, хороший клиренс, эргономичный салон и прекрасная управляемость и другие преимущества обновленного кроссовера

У каждого автомобиля Mitsubishi свой характер. Pajero Sport создан, чтобы стать лучшим другом для любителей драйва и покорителей сложных участков дорог. Семиместный Outlander будет вторым домом для большой семьи и любителей путешествий. Eclipse Cross реализует все самые смелые ожидания своего хозяина. Особое место в этой линейке занимает ASX. Он сочетает в себе внедорожную стилистику, компактность, практичность, безопасность и новый яркий дизайн. Все его качества на себе проверил радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков. Автомобиль для тест-драйва предоставил Автоцентр АНТ, единственный официальный дилер Mitsubishi Motors в Алтайском крае.

Компактный кроссовер

Приподнятая линия капота, ярко выраженный и максимально смещенный к краю бампера блок указателей поворота и противотуманных фар придают Mitsubishi ASX динамичный и мужественный вид. Уже в базовой комплектации есть светодиодные фары головного света. Задние LED фары и габаритные огни выполнены в новом дизайне. Японские инженеры создали гармоничный переход рисунка светотехники в горизонталь задней стойки.

"Жабры" в переднем крыле, оригинальные аэродинамичные колесные диски, выдающийся спойлер над окном, черные сетчатые вставки на приподнятом бампере определяют спортивный характер.

Нельзя не сказать и о цвете. В этом году Mitsubishi дополнили палитру насыщенным коричневым, дерзким красным и ярким оранжевым цветами.

Внедорожный характер

Внутри у ASX достаточно мощное "сердце" – двигать объемом 1,6 литра на 117 л.с. или двухлитровый вариант мощностью 150 л.с. в самой полной комплектации. Также на выбор есть две коробки передач – механическая и автоматическая, а привод можно выбрать как передний, так и полный.

При выборе 4WD можно использовать как два ведущих колеса, так и все четыре, что особенно актуально зимой. Но ASX не боится зимнего бездорожья не только поэтому. У модели самый большой в классе дорожный просвет – при выборе комплектации с 18-дюймовыми дисками клиренс составляет 215 мм. Заминки дорожных служб с уборкой снега на улицах или парковки зимой во дворе не заставят переживать ни минуты.

Добавим к этому динамическую систему курсовой устойчивости, противобуксовочную систему, систему помощи при подъеме и получаем отличного "железного коня" и для скользкой дороги, и для резких поворотов.

Также в помощь водителю антиблокировочная система тормозов, электронная система распределения тормозных усилий и Brake override system (приоритет педали тормоза перед педалью газа в аварийной ситуации).

В любое время года вы не будете переживать и на парковке. Габариты автомобиля и радиус разворота позволяют легко лавировать по любым узким местам.

Удобный салон

Этот автомобиль – самый компактный в семье Mitsubishi. Но это никак не снижает его комфортабельности. Простота, стиль и качество чувствуется в каждой детали интерьера.

Вместительный салон обшит приятными и практичными материалами. Передние сиденья обеспечивают удобную посадку и не портят даже самую долгую поездку благодаря боковой поддержке.

Водитель имеет отличный обзор за счет больших окон и боковых зеркал. Вся система управления собрана эргономично и понятно. В центре красуется восьмидюймовый экран мультимедиа со скоростным тач-скрином. Подключение телефона к нему – дело пары секунд, благодаря встроенной мультимедийной системе Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона

Багажник для такого автомобиля немаленький – 358 литров в обычном состоянии и 1219 литров со сложенным задним рядом кресел.

В этом году Mitsubishi ASX отмечает свое десятилетие. За эти годы он полюбился российскому автомобилисту благодаря грамотному сочетанию компактности, экономичности, надежности и проходимости.

Хотите испытать его в деле? Приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ на Павловском тракте, 251д (рядом с ТРЦ "Европа"). Только в ноябре действуют специальные предложения на автомобили Mitsubishi в наличии с выгодой до 260 000 рублей. Подробности по телефону 8 (385-2) 29-00-29.

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")
Режим работы: пн-пт – с 8:00 до 19:00, сб-вс – с 9:00 до 14:00
Телефон: +7 (3852) 29-00-29
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Одноклассники*Организатор акции: ООО "АНТ ХОЛДИНГ". Предложение действует с 01.11.2020 по 30.11.2020 г. Не является офертой. Скидка до 260 000 руб. по специальному предложению trade-in предоставляется в случае сдачи вашего автомобиля в зачет стоимости нового. Точный размер скидки определяется по конкретному автомобилю и условиям покупки. Подробности у продавцов-консультантов дилерского центра Мitsubishi Мotors.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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