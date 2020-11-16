30 вагонов поезда сошли с рельсов под Владимиром, разлился мазут

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

Состав грузового поезда сошел с рельсов в Камешковском районе Владимирской области неподалеку от станции Новки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

ЧП произошло 16 ноября в 14:42. Поезд двигался по маршруту Зелецино (Нижегородская область) – Высоцк (Ленинградская область).

"По предварительной информации сошло с рельсов 30 грузовых вагонов, в том числе произошёл разлив 6 цистерн с мазутом, пострадал 1 человек, нарушены габариты 2-х путей. Возгорания нет", — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают спасатели. Они предпринимают меры, чтобы не допустить возгорания разлившегося мазута и остальных вагонов с горюче-смазочными материалами. В работе задействованы 96 человек и 27 единиц техники.

Ранее в этом месяце в Новосибирской области сошел с рельсов 31 вагон товарного поезда. Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили по данному факту уголовное дело.