Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить регионам дополнительные 61,8 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Алтайскому краю из этой суммы полагается 2,8 млрд.

Как отмечает пресс-служба российского правительства, сумма выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. "Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона", – уточнили в кабмине.

Напомним, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет ввел президент Владимир Путин с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале "Госуслуги", при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.