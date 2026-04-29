Геннадий Онищенко посоветовал не уезжать из России на майские праздники

По его словам, резкая перемена климата и часового пояса может стать стрессом для человека

29 апреля 2026, 10:14, ИА Амител

Майские праздники / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости посоветовал не уезжать из России на майские праздники.

По его словам, резкая перемена климата и часового пояса может стать не отдыхом, а добровольно организованным стрессом для организма — даже если в целом поездка пройдет благополучно.

Вместо этого специалист порекомендовал спланировать полноценный отпуск на лето, а в майские праздники отдать предпочтение поездкам за город. Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать билеты в Узбекистан на майские праздники. При этом самым популярным направлением внутри страны оказалась Москва.

В Общественной палате призвали объединить майские праздники

Владислав Гриб предложил сократить новогодние каникулы до 7 января, а освободившиеся дни перенести на весну — с 1 по 9 мая
Комментарии 8

Гость

10:19:35 29-04-2026

заботливый какой.. но нет

Гость

13:48:24 29-04-2026

Гость (10:19:35 29-04-2026) заботливый какой.. но нет... советует из италии , сидит

Гость

10:37:16 29-04-2026

А куда ехать то? В Туапсе?

Гость

10:50:24 29-04-2026

Гость (10:37:16 29-04-2026) А куда ехать то? В Туапсе? ... в Сочи можно, Анапу, Крым - везде хорошо. Но есть нюанс (с)

Гость

11:19:12 29-04-2026

Для меня стресс - это когда денег нет на поездку в Ниццу. А когда деньги есть - перемена климата и часового пояса только на пользу идут. Впрочем Анищенка всегда всем всё запрещает, работа у него такая - всё запрещать. То возбудителя грипогнойного менингоколита в грузинском вине найдёт, то личинки гробокалного задоеда в белорусской картошке обнаружит.

Гость

12:02:29 29-04-2026

Всё правильно - назад уже не попадут.

Гость

14:11:58 29-04-2026

Гость (12:02:29 29-04-2026) Всё правильно - назад уже не попадут....
А что, страна уже закрылась?

Гость

12:15:01 29-04-2026

Люди таки - ОК - не поедем)))

