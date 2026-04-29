Геннадий Онищенко посоветовал не уезжать из России на майские праздники

По его словам, резкая перемена климата и часового пояса может стать стрессом для человека

29 апреля 2026, 10:14, ИА Амител

Майские праздники / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости посоветовал не уезжать из России на майские праздники.

По его словам, резкая перемена климата и часового пояса может стать не отдыхом, а добровольно организованным стрессом для организма — даже если в целом поездка пройдет благополучно.

Вместо этого специалист порекомендовал спланировать полноценный отпуск на лето, а в майские праздники отдать предпочтение поездкам за город. Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать билеты в Узбекистан на майские праздники. При этом самым популярным направлением внутри страны оказалась Москва.



