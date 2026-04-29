Геннадий Онищенко посоветовал не уезжать из России на майские праздники
По его словам, резкая перемена климата и часового пояса может стать стрессом для человека
29 апреля 2026, 10:14, ИА Амител
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости посоветовал не уезжать из России на майские праздники.
По его словам, резкая перемена климата и часового пояса может стать не отдыхом, а добровольно организованным стрессом для организма — даже если в целом поездка пройдет благополучно.
Вместо этого специалист порекомендовал спланировать полноценный отпуск на лето, а в майские праздники отдать предпочтение поездкам за город. Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать билеты в Узбекистан на майские праздники. При этом самым популярным направлением внутри страны оказалась Москва.
10:19:35 29-04-2026
заботливый какой.. но нет
13:48:24 29-04-2026
Гость (10:19:35 29-04-2026) заботливый какой.. но нет... советует из италии , сидит
10:37:16 29-04-2026
А куда ехать то? В Туапсе?
10:50:24 29-04-2026
Гость (10:37:16 29-04-2026) А куда ехать то? В Туапсе? ... в Сочи можно, Анапу, Крым - везде хорошо. Но есть нюанс (с)
11:19:12 29-04-2026
Для меня стресс - это когда денег нет на поездку в Ниццу. А когда деньги есть - перемена климата и часового пояса только на пользу идут. Впрочем Анищенка всегда всем всё запрещает, работа у него такая - всё запрещать. То возбудителя грипогнойного менингоколита в грузинском вине найдёт, то личинки гробокалного задоеда в белорусской картошке обнаружит.
12:02:29 29-04-2026
Всё правильно - назад уже не попадут.
14:11:58 29-04-2026
Гость (12:02:29 29-04-2026) Всё правильно - назад уже не попадут....
А что, страна уже закрылась?
12:15:01 29-04-2026
Люди таки - ОК - не поедем)))