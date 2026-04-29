Родителей призвали не оставлять детей у воды без присмотра в майские праздники

Инструктор по профилактике пропаж отряда "ЛизаАлерт" Наталия Абрамова отметила, что детям категорически нельзя находиться у водоема без сопровождения взрослых

29 апреля 2026, 11:32, ИА Амител

На майских праздниках многие россияне планируют выезды на природу, шашлыки и прогулки к водоемам. И главную угрозу для детей в это время представляет именно вода. Об этом РИА Новости рассказала Наталия Абрамова, инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

«Самая основная опасность в данном случае — это вода», — подчеркнула эксперт, добавив, что без взрослых детям подходить к водоему категорически нельзя.

Абрамова также обратила внимание на типичную ошибку родителей: отправляясь на природу, они часто поручают старшим детям присматривать за младшими. По словам инструктора, так делать нельзя. Как минимум один взрослый всегда должен следить за детьми.

Кроме того, специалист напомнила, что в период праздников опасность представляют и массовые мероприятия — на них высок риск потерять ребенка.