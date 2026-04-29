"Пережила сама". Депутат Анна Юферева о том, зачем в политике женщины

Интервью о работе без зарплаты, проблемах транспорта и ЖКХ, молодых сторонниках и о том, почему политика должна быть разной

29 апреля 2026, 10:00, ИА Амител

Анна Юферева / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В алтайской политике много женщин, которые помогают решать, в том числе, и "неженские проблемы" — занимаются вопросами общественного транспорта, разбитых дорог, дорогой "коммуналкой". И часто делают это без каких-либо оплат и привилегий, совмещая с семьей и основной работой. Зачем все это нужно, amic.ru рассказала Анна Юферева — практикующий юрист, координатор Барнаульского отделения ЛДПР и депутат городской думы. Поговорили, с какими вопросами к ней идут горожане и реально ли в Барнауле решить наболевшие вопросы.

"Думала, будет проще"

— Анна, как вы пришли в политику?

— Сначала у меня были совсем другие жизненные задачи: я рано вышла замуж, после университета родила дочь. Потом занялась бизнесом — у меня юридическая компания. Но при этом я всегда была очень активным человеком: еще в школе участвовала в общественной жизни, многое было интересно. С возрастом пришло понимание: одно дело — просто говорить, что тебе что-то не нравится. И совсем другое — реально что-то менять. Наверное, это постепенно и привело меня в политику.

— Почему именно ЛДПР?

— Это осознанный выбор. Я сразу шла именно в ЛДПР, ни о каких других партиях не думала. Не в обиду никому, но мне и тогда, и сейчас кажется, что это одна из самых честных и открытых политических сил. Личность Владимира Жириновского, конечно, тоже сыграла большую роль. Он мог быть резким, но всегда прямолинейным. Если считал, что что-то делается не для людей, так и говорил — открыто, без попытки сгладить красивыми словами.

И сама партийная линия для меня всегда была понятной: не про обертку, не про пиар, а про конкретных людей и их проблемы.

Я в партию пришла уже после того, как "пережила" сама многие проблемы женщин, матерей, предпринимателей. Понимаю, как тяжело сегодня совмещать беременность, работу, карьеру, как непросто устроить ребенка в детский сад, как влияет на жизнь семьи состояние поликлиник, школ, городской инфраструктуры. Сейчас у меня взрослая дочь, и я уже понимаю проблемы следующего этапа — экзамены, поступление. Все это мой личный опыт и опыт огромного числа знакомых семей.

— В 2022 году вы стали депутатом думы Барнаула. Расскажите, какой вы представляли себе работу народного избранника и с чем столкнулись в реальности. Не разочаровались?

— Я росла в 90-е, когда сама политика и образ депутата воспринимались иначе. Тогда это выглядело как отдельный статусный мир. Сейчас все изменилось: у депутатов не так много полномочий и уж точно нет особых привилегий, которые можно было бы использовать в личных целях. Но даже при ограниченных возможностях инструменты влияния остаются: можно защищать интересы жителей, контролировать исполнение решений, поднимать важные для города вопросы, добиваться изменений в благоустройстве и инфраструктуре.

Разочарования, конечно, нет. Скорее, удивление от того, насколько медленно иногда продвигаются даже самые очевидные решения. Казалось бы, если дети идут в центр творчества по темной улице, там должно появиться освещение. Но чтобы вопрос сдвинулся, приходится преодолеть длинный бюрократический путь, и он может занять месяцы. Я думала, что многое решается проще и быстрее.

— И все же в обществе сохраняется двойственное отношение. С одной стороны, к вам идут за помощью и справедливостью. С другой — обвиняют, что "жируете" за народный счет. Вы получаете зарплату как депутат?

— Нет. В Барнаульской городской Думе только небольшая часть депутатов работает на постоянной оплачиваемой основе — примерно 10%. Я к ним не отношусь. Ни я, ни мои помощники не получаем зарплату за депутатскую деятельность. Это работа на общественных началах. Нет и каких-то бытовых привилегий — условно говоря, депутатская корочка не дает тебе прохода без очереди или каких-то особых условий.

По сути, главное наше преимущество — это возможность направлять депутатские запросы и обращения, на которые ведомства обязаны отвечать и проводить проверки. Это реальный инструмент, но он не имеет ничего общего с теми представлениями о "льготной жизни депутатов", которые иногда бытуют в обществе.

— Получается, депутатская нагрузка для вас — это волонтерство? А вы ведь еще и предприниматель, семья опять же. Зачем вам все это?

— Да, это действительно во многом добровольная работа. И при этом — ответственность, которую я принимаю осознанно, потому что действительно хочу менять жизнь людей к лучшему.

Конечно, непросто совмещать все по времени. Работа для меня — это опора, возможность обеспечивать себя и близких. А депутатство — это уже про внутреннюю потребность, про человечность и желание быть полезной не только себе, но и другим.

— Есть ли какая-то история, которой вы особенно гордитесь за время депутатской деятельности?

— Я бы не стала говорить про конкретные решения. Самое главное в этой работе для меня — не только помочь в конкретной ситуации, а увидеть системную проблему и решить ее.

Обращения часто похожи. Мы, конечно, стараемся помочь каждому отдельно — пишем обращения, добиваемся ответов. Но если понимаем, что проблема массовая, то выносим ее на более высокий уровень, пытаемся превратить в предложение для законодательных изменений.

В этом, на мой взгляд, сильная сторона ЛДПР: мы не ограничиваемся формальной отпиской, а стараемся изменить систему. Так было с ЖКХ, дорогами, общественным транспортом, вопросами СНТ, детскими лагерями.

"Дороги, транспорт — это уже не шутки"

— И все же, с какими вопросами к вам чаще всего приходят на прием жители Барнаула?

— Темы очень зависят от времени года. Зимой было много обращений по общественному транспорту: люди долго стоят на остановках, не могут уехать домой, особенно вечером. Был традиционный всплеск обращений по ЖКХ, особенно после роста тарифов. Мы уже неоднократно предлагали усилить контроль и ответственность государства в этой сфере.

Весной на первый план выходят дороги. К лету много вопросов по детским лагерям и стоимости путевок. Люди справедливо спрашивают: как отправить ребенка в лагерь, если путевка стоит 30–50 тысяч рублей? Мы по таким темам запускаем мониторинги, проверяем, как формируется цена, насколько реально получить льготы тем, кому они положены.

— Проблема с общественным транспортом в Барнауле очень острая. На недавнем заседании БГД фракция ЛДПР предложила создать городское пассажирское предприятие, чтобы решить эту проблему. По-вашему, это поможет?

— Мы говорим об этом давно. Проблема характерна в целом для края и России. Люди в селах порой не могут добраться до поликлиники, а в городах не могут вернуться вечером домой с работы. Но ведь общественный транспорт — это не дополнительный сервис, а базовая жизненная необходимость. Он должен быть стабильным, понятным, регулярным и доступным.

Мы считаем, что в Барнауле муниципальный транспорт необходим. Частные перевозчики думают, прежде всего, о собственной выгоде, и если ее нет, маршрут просто исчезает или работает плохо. Город не может зависеть от этого.

— Также недавно вы довольно резко высказывались о качестве ремонта дорог в Барнауле. А ЛДПР объявляла мониторинг состояния дорог после зимы. Каковы его результаты и что могло бы повысить качество асфальтовых "артерий"?

— Да, партия проводила мониторинг в Барнауле и в крае, и в целом по стране. Повод очевидный: сходит снег — и вместе с ним буквально сходит асфальт. И это уже давно не смешная шутка, а хроническая проблема. Каждый год на дороги выделяют большие деньги, технологии совершенствуются, подрядчики меняются, а результат прежний: дорог нет.

Поэтому мы предлагаем усилить ответственность подрядчиков и чиновников. Должны быть реальные гарантийные сроки, в течение которых подрядчик обязан устранять дефекты за свой счет. Нельзя, чтобы одна и та же яма латалась каждую весну за бюджетные деньги. И, конечно, должна быть персональная ответственность тех, кто принимает такие работы.

"Не просто вывеска"

— Вы не только депутат, вы еще и координатор Барнаульского отделения ЛДПР. Насколько сложно совмещать эти должности?

— Координаторство и депутатство на самом деле усиливают друг друга. Через актив я получаю много информации с мест. Люди в округах разговаривают с жителями, фиксируют конкретные проблемы. Потом мы это обсуждаем и уже решаем, как перевести в работу. Как депутат я могу сразу использовать эти данные для обращений и запросов. То есть получается живая связка: партия помогает видеть весь город, а депутатский статус — запускать решения. Это повышает эффективность.

— А в целом знают ли сегодня жители Барнаула об ЛДПР?

— Судя по выборам, опросам и по тому, как люди реагируют на нас в городе, уровень доверия к ЛДПР растет. После ухода Владимира Жириновского многие задавались вопросом: что будет с партией дальше. Но Леонид Слуцкий сумел не только сохранить, а даже укрепить позиции. Люди видят, что это не просто вывеска, а работающий механизм.

— Молодежь к вам приходит?

— Да, и для меня это приятное удивление. Когда я была подростком и студенткой, вокруг меня мало кто думал о политике. Сейчас молодые более сознательны. Они интересуются общественной жизнью. И мне нравится, как они мыслят: бывают очень здравые предложения.

— Есть устоявшееся мнение, что мужчины лучше разбираются в политике и экономике. Поэтому и работа депутата — больше для мужчин, чем для женщин. А как вы считаете?

— В политике нужны и женщины, и мужчины, и люди разного возраста и поколений, опыта, профессий и сфер деятельности. Мне, например, ближе и понятнее вопросы, которые я сама прошла как женщина и мама. Но это не значит, что мужчина не способен их понять.

"У депутата краевого парламента больше возможностей"

— Еще в 2024 году вы объявили, что будете баллотироваться в Алтайское Заксобрание в 2026-м. Не передумали?

— Нет, не передумала. И причина здесь очень практическая: за годы работы в городской думе я увидела, что большинство вопросов от жителей на муниципальном уровне просто невозможно решить. Социальная поддержка, образование, многие меры помощи — это региональные полномочия. И когда человек приходит с проблемой, я понимаю, что как городской депутат могу помочь только частично или очень долгим путем. Через краевой уровень решать многие вещи можно быстрее и эффективнее. Поэтому да, для меня это логичное продолжение работы.

— Анна, а чем вы занимаетесь вне политики?

— В свободное время пробую разные хобби, которые позволяют отвлечься от вопросов и проблем и просто побыть с собой. Сейчас хожу на рисование, пишу картины, раньше пробовала актерское мастерство, занималась барабанами, катаюсь на горных лыжах. Для меня отдых — это не лежать на диване. Активность помогает переключиться и потом по-новому посмотреть и на работу, и на проблемы.