Юрист назвал товары, которые нельзя обменять или вернуть

29 апреля 2026, 11:15, ИА Амител

Девушка в ювелирном магазине / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Адвокат Дмитрий Елисеев (член межрегиональной коллегии адвокатов Москвы) в интервью РИА Новости напомнил о товарах, которые нельзя вернуть продавцу, если у них нет дефектов. Их список утвержден постановлением правительства РФ.

«Среди них: духи, нижнее белье, носки, чулки, бытовая химия, ювелирные украшения, книги, календари, брошюры и другие непериодические издания, животные, растения, оружие, мебельные гарнитуры, посуда, медицинские изделия, лекарства, текстиль, а также строительные и отделочные материалы, цена которых определяется за единицу длины», — пояснил юрист.

Для интернет-покупок действуют отдельные правила, предусмотренные законом о защите прав потребителей.

«Покупатель может отказаться от вещи со дня заказа и до момента передачи, а также в течение семи дней после получения. Причина не имеет значения, а товар может быть любым — даже тем, что в обычном магазине обменять нельзя. Это защищает покупателя, у которого нет возможности осмотреть вещь перед покупкой», — объяснил Елисеев.

Однако с лекарствами ситуация иная: отказаться от них можно только до момента оплаты. Если же препараты качественные, но не подошли, вернуть их не получится. Исключение — истекший срок годности, поврежденная упаковка, отсутствие маркировки или нарушение условий перевозки.