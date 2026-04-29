Суд оставил в силе приговор экс‑директору лицея в Славгороде, который совращал детей
Летом 2025 года суд первой инстанции признал Сергея Харченко виновным
29 апреля 2026, 11:48, ИА Амител
27 апреля пресс‑служба Алтайского краевого суда сообщила "Банкфаксу", что приговор в отношении бывшего директора лицея № 17 в Славгороде и экс‑депутата горсовета от "Единой России" Сергея Харченко оставлен без изменений.
История началась летом 2025 года, когда суд первой инстанции признал Харченко виновным по двум статьям: по ч. 2 ст. 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетнего"), по ч. 3 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия без применения насилия в отношении двух и более детей").
Тогда экс‑чиновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима, запретили заниматься педагогической деятельностью на 11 лет и лишили звания "Почетный работник сферы образования Российской Федерации".
Сторона защиты подала жалобу в Алтайский краевой суд, но 29 августа прошлого года приговор вступил в силу — апелляция не принесла результатов. Затем адвокат Харченко обратился в кассационный суд общей юрисдикции.
Судья выявил существенные нарушения уголовно‑процессуального закона, из‑за чего апелляционное определение отменили и вернули дело на новое рассмотрение в Алтайский краевой суд.
24 апреля дело вновь рассмотрели в апелляционном порядке. По итогам заседания коллегия оставила основной приговор без изменений, исключив лишь пункт о лишении Харченко звания "Почетный работник сферы образования Российской Федерации".
11:57:49 29-04-2026
Интересно ему тоже предлагают контракт заключить?
11:59:04 29-04-2026
Мало дали
12:02:09 29-04-2026
Гость (11:59:04 29-04-2026) Мало дали... Так он же из "Единой России".