Из Алтайского края в Казахстан не выпустили 13 мешков стеблей сабельника

Причиной запрета экспорта лекарственного растения послужило отсутствие у перевозчика фитосанитарного сертификата

29 апреля 2026, 10:44, ИА Амител

Стебель сабельника / Фото: Алтайский Россельхознадзор

27 апреля в Рубцовском районе Алтайского края сотрудники Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявили нарушение фитосанитарного законодательства.

Как рассказали в ведомстве, при попытке вывоза в Республику Казахстан была задержана партия лекарственного сырья. Груз состоял из 13 мешков со стеблями сабельника. Основная причина запрета на экспорт — отсутствие у перевозчика фитосанитарного сертификата.

Согласно действующим правилам, вывоз любой партии подкарантинной продукции из России возможен только при наличии такого документа, который должен соответствовать карантинным фитосанитарным требованиям страны‑импортера. В результате партию сырья не пропустили через границу — груз вернули отправителю.

