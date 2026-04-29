Из Алтайского края в Казахстан не выпустили 13 мешков стеблей сабельника
Причиной запрета экспорта лекарственного растения послужило отсутствие у перевозчика фитосанитарного сертификата
29 апреля 2026, 10:44, ИА Амител
27 апреля в Рубцовском районе Алтайского края сотрудники Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявили нарушение фитосанитарного законодательства.
Как рассказали в ведомстве, при попытке вывоза в Республику Казахстан была задержана партия лекарственного сырья. Груз состоял из 13 мешков со стеблями сабельника. Основная причина запрета на экспорт — отсутствие у перевозчика фитосанитарного сертификата.
Согласно действующим правилам, вывоз любой партии подкарантинной продукции из России возможен только при наличии такого документа, который должен соответствовать карантинным фитосанитарным требованиям страны‑импортера. В результате партию сырья не пропустили через границу — груз вернули отправителю.
Ранее стало известно, что на границе Алтая задержали 143 тысячи саженцев плодовых культур из Кыргызстана.
правильно, нефиг им наш сабельник везти, у самих уже днем с огнем не сыщешь