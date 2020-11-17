Житель Барнаула зарезал знакомого из-за ревности

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего барнаульца, которого подозревают в убийстве знакомого из-за ревности.

По данным краевого СУ СКР, ночью 11 ноября горожанин пришел к бывшей возлюбленной, в гостях у которой в тот момент находился знакомый. Поскольку между мужчинами уже сложились неприязненные отношения из-за ревности, злоумышленник начал высказывать претензии конкуренту. Во время ссоры он ударил гостя несколько раз ножом в область груди и шеи, от чего тот скончался на месте происшествия.

В настоящее время ревнивца заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.