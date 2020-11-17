Житель Алтайского края убил негостеприимного знакомого ножом и осколками стекла

Неоднократно судимый 27-летний житель Камня-на-Оби предстанет перед судом по подозрению в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в конце июля. Тогда мужчина распивал спиртное в компании знакомых в доме местного жителя. Во время застолья собутыльники начали ругаться из-за того, что никто не захотел расходиться по домам. Во время ссоры гость нанес хозяину не менее 16 ударов кулаками, осколками стекла и ножом. От полученных травм 56-летний потерпевший скончался на месте.

В ведомстве отметили, что ранее злоумышленника уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью, но это не поставило его на путь исправления. Кроме того, свою вину мужчина признавать отказался. Теперь разбираться с ним будут в суде.