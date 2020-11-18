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Порядка 40 человек ежедневно работают на строительстве проблемного дома в Барнауле

, ИА "Амител"
Сейчас в многоэтажке на Ленина, 195а вставляют окна
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Около 40 человек ежедневно задействованы в работах по возведению проблемного дома на проспекте Ленина, 195а в Барнауле. Об этом представитель застройщика сообщил вице-мэру Максиму Полежаеву, который вместе с главой администрации Октябрьского района Андреем Овсянниковым провел выездную рабочую  встречу на площадке. 

Как сообщает пресс-центр мэрии, сейчас на объекте завершаются работы по благоустройству, . В третьей блок-секции уже запустили отопление. В четвертой — идет черновая отделка.

Напомним, что дом возводят по договорам долевого участия с 2015 года, однако срок сдачи жилья неоднократно переносили. По последним данным, застройщик обещал сдать дом к 20 ноября.

24 октября дольщики провели пикет, на котором обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.  В начале ноября стало известно, что следственный комитет проверяет действия должностных лиц по поводу долгостроя.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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