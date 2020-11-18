Аварийная мастерская и экскаватор. Автопарк СГК пополнится 15 новыми автомобилями

Автопарк барнаульского подразделения СГК пополнится на 15 единиц техники. В их числе машины для перевозки бригад, самосвалы для транспортировки грунта, аварийная мастерская и экскаватор.

Автомобили поступят в парк в рамках инвестиционной кампании. Общая стоимость купленного транспорта превысила 32 млн рублей. Как отмечают в СГК, каждая из машин "по-своему помогает аварийным бригадам в ремонтах, но общая задача и людей, и техники – завершить работы в кратчайшие сроки".

В СГК уточнили, что сейчас в компании насчитывается 103 единиц техники, которая необходима для оперативного устранения повреждений и восстановления территорий после ремонта.

