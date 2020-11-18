Работница McDonald's рассказала, как не платить за еду

Работница McDonald's рассказала в TikTok, как можно бесплатно поесть в ресторанах сети. Способ универсальным назвать сложно, но в некоторых обстоятельствах он действует.
По словам американки, у сети общественного питания можно добиться замены блюда и возврата денег, если клиенту принесли не то, что он заказывал.
Кроме того, не платить за еду, вероятно, удастся в том случае, если доставку пришлось ждать слишком долго.
Девушка посоветовала не ругаться и не кричать, а спокойно объяснить свою правоту. Работники McDonald's – это обычные люди, и они точно так же, как и все, не любят, когда им грубят, пояснила девушка.
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На сайте ведомства сообщается, что вафельный торт «Аленка» российского производства и поставляемый на рынок Германии и других европейских стран несет риски для здоровья, так как содержит генотоксичные канцерогены. В торте «Аленка» выявлено содержание глицидиловых эфиров 1,3 мг/кг и 3-MCPD в количестве 3,7мг/кг. Сообщение об опасности продукта также размещено на сайте в европейской Системы экстренного уведомления по качеству пищевых продуктов (RASFF). Торт «Аленка» продавался в 7 странах Евросоюза: Германии, Франции, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Швеция, Португалия. Было принято решение об изъятии данной продукции из продаж.
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