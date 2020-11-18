Работница McDonald's рассказала, как не платить за еду

Работница McDonald's рассказала в TikTok, как можно бесплатно поесть в ресторанах сети. Способ универсальным назвать сложно, но в некоторых обстоятельствах он действует.

По словам американки, у сети общественного питания можно добиться замены блюда и возврата денег, если клиенту принесли не то, что он заказывал.

Кроме того, не платить за еду, вероятно, удастся в том случае, если доставку пришлось ждать слишком долго.

Девушка посоветовала не ругаться и не кричать, а спокойно объяснить свою правоту. Работники McDonald's – это обычные люди, и они точно так же, как и все, не любят, когда им грубят, пояснила девушка.