Более половины жителей Алтайского края одобряют лишение прав за повторные нарушения

Жители Алтайского края неоднозначно относятся к лишению водительских прав злостных нарушителей ПДД, свидетельствуют данные опроса портала drom.ru.

Голоса в регионе распределились следующим образом: "однозначно согласен" – 30%, "скорее согласен" – 21%, "однозначно не согласен" – 31%, "скорее не согласен" – 18%.

По России в среднем инициативу поддержала примерно идентичная доля участников опроса. Полностью поддерживают ее 29%, частично – 23%.

К числу ярых противников подобного нововведения отнесли себя 31% респондентов. Склоняются скорее в защиту повторно нарушающих ПДД автолюбителей 17% опрошенных.

Ранее amic.ru писал, что жители Алтайского края стали хуже оценивать адекватность местных водителей. Так, четверки и пятерки по пятибалльной шкале в 2020 году алтайским автомобилистам поставили 31% опрошенных, в то время как годом ранее – 37%.